Coronavirus, casi anche nel Parma | UFFICIALE: quattro calciatori positivi!

Nuovi casi di Covid anche nel Parma. Il club ha comunicato la positività di quattro calciatori

Il Coronavirus continua a colpire anche la Serie A. Dopo la positività di Cristiano Ronaldo e quella odierna di Weston McKennie in casa Juventus, anche il Parma registra nuovi casi. Come comunicato dal club emiliano attraverso una nota ufficiale, “l’ultima serie di controlli ha evidenziato quattro casi di positività al Covid-19 relativamente ad atleti del gruppo squadra. I quattro calciatori (di cui uno leggermente sintomatico e gli altri tre asintomatici) sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La società ha anche informato che “tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19. In ossequio alla normativa e al protocollo, e d’accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario, con la possibilità di svolgere la regolare attività di allenamento per tutti gli atleti negativi senza avere alcun contatto con l’esterno”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

VIDEO CM.IT – Juventus, Cristiano Ronaldo positivo | Ecco le partite che salterà!

Coronavirus, il bollettino del 14 ottobre: 7332 nuovi casi