Ante Rebic è alle prese con l’infortunio al gomito: arriva la decisione dello staff medico sulla sua presenza in Inter-Milan

Niente da fare per Ante Rebic. L’attaccante croato non potrà prendere parte al derby di sabato pomeriggio contro il Milan. Una decisione arrivata quest’oggi dopo il consulto con lo staff medico rossonero. Per Rebic la lussazione al gomito sinistro subita contro il Crotone non è ancora un ricordo. Il croato non ha superato l’infortunio e non potrà esserci in Inter-Milan.

Per il calciatore un’altra settimana di stop e un nuovo consulto la settimana prossima per valutare come procede la guarigione e la data del ritorno in campo. Per Pioli quindi un’altra partita senza Rebic anche se il ritorno di Ibrahimovic, guarito dal coronavirus, fa sorridere il tecnico rossonero. Milan che dovrà fare a meno anche di Duarte e Gabbia, ancora alle prese con il Covid-19.