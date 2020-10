Portogallo, il ct Santos su Cristiano Ronaldo: “Sta bene e vuole giocare”

Il ct del Portogallo, Fernando Santos, ha parlato delle condizioni dell’attaccante della Juventus

Il Coronavirus ferma anche Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus è comunque asintomatico e scalpita già per fare ritorno in campo. Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos ha infatti rivelato: “Sta bene. È andato in isolamento lunedì notte e la mattina successiva si è sottoposto ad un nuovo test. È nella sua stanza e dice che vuole giocare. Comunica con noi da lassù. È completamente asintomatico, non ha realizzato bene che cosa gli è successo”. È già iniziato il countdown in casa Juve per ritrovare il campione portoghese. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

