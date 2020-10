Inter-Milan, de Vrij dalla Nazionale: “Girano voci non positive”

De Vrij, dal ritiro della Nazionale olandese, parla del derby Inter-Milan in programma sabato

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Olanda, Stefan de Vrij non ha voluto commentare il vicino derby tra Inter e Milan: “Il derby è tra una settimana, ora mi concentro sulla partita di domani. Le voci che girano sicuramente non sono notizie positive, mi dispiace ma ormai è questa la realtà – spiega relativamente agli ultimi casi di Coronavirus – Per quanto mi riguarda non sono preoccupato ma cerchiamo di seguire il protocollo e le regole”. Clicca qui per nuovi dettagli.

