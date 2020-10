Juventus, Mauro sicuro: “Morata destinato alla panchina”

Massimo Mauro ha commentato la Juventus di Pirlo: “Bernardeschi alla Zambrotta può essere devastante. Arthur meglio di Bentancur in regia”

Si è conclusa la sosta delle nazionali e nel prossimo weekend ripartirà la Serie A, con tutte le incognite annesse. C’è grande curiosità intorno alla Juventus di Pirlo, che avrà a disposizione anche Federico Chiesa, arrivato nell’ultimo giorno di calciomercato. In una lunga intervista a ‘Tuttosport’, l’ex bianconero e opinionista tv Massimo Mauro ha commentato il nuovo corso della Juventus. In particolare, ha espresso un giudizio negativo sull’operazione Morata: “Penso che lo spagnolo sia destinato a fare parecchia panchina. Con Dybala, Kulusevski e Chiesa che hanno il compito di portare palla in area per Cristiano Ronaldo, non c’è molto spazio per lui”.

Massimo Mauro, poi, si è espresso con toni entusiastici riguardo all’idea di Pirlo di un Bernardeschi a tutta fascia: “Se parte da metà campo Federico è un giocatore normale, ma se parte da dietro può essere devastante”. Infine, l’opinionista ha approvato anche l’arrivo di Arthur: “Sa gestire la squadra meglio di Bentancur, che io considero una mezzala classica”. Insomma, tante note positive e qualche dubbio, ma una cosa è certa: intorno a questa Juventus c’è grande curiosità.

