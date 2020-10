Calciomercato Juventus, colpaccio per Pirlo | Intrigo col Real Madrid

Dalla Spagna rivelano come il Real abbia fissato in Dani Olmo l’obiettivo per il 2021: per lui sono disposti a cedere Isco alla Juventus

Terminata la sosta delle nazionali, ripartono gli impegni delle squadre di club e quindi anche la curiosità legata ad Andrea Pirlo. I prossimi mesi saranno altamente indicativi per comprendere come si svilupperanno le idee tattiche del tecnico bresciano e che direzione prenderà la sua Juventus. Nelle prime due uscite stagionali, Ramsey che galleggiava sulla trequarti ha rappresentato una figura chiave nella compagine bianconera: nelle prossime gare sarà importante vedere chi assumerà quel ruolo. Nella rosa della Juventus, però, non è presente un trequartista puro e per questo motivo potrebbe essere ricercato sul mercato in futuro: dalla Spagna rivelano come l’enganche potrebbe arrivare direttamente dal Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Real su Dani Olmo | Zidane ‘libera’ Isco

Il giocatore prescelto dalla Juventus per arricchire la propria rosa nell’estate del 2021 potrebbe essere Isco. Secondo il portale iberico ‘Don Balon’, il Real Madrid avrebbe fissato come grande obiettivo per la prossima campagna acquisti Dani Olmo: il centrocampista della nazionale spagnola e del Lipsia, però, costa 40 milioni di euro. Le ‘Merengues’, quindi, avrebbero pensato di finanziare parte del suo acquisto con la cessione dell’ex trequartista del Malaga. L’interessamento dei bianconeri per Isco ormai è di lunga data ed è consolidato: la Juventus potrebbe avere la sua grande occasione nella prossima estate. Il Real sarebbe disposto a concedere un sostanzioso sconto rispetto a quanto richiesto nell’ultima sessione di mercato: il prezzo di Isco, infatti, passerebbe da 60/70 milioni di euro ad una cifra inferiore a 40 milioni.

