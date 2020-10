Polonia-Italia, Emerson titolare: rimpianto Inter e Juve

Il terzino del Chelsea Emerson Palmieri, titolare in Polonia-Italia, sarebbe potuto ritornare in Serie A. Rimpianto per Inter e Juve vista la buona prestazione

Non proprio una prima scelta nel Chelsea ma titolare stasera in Nazionale. Emerson Palmieri è stato un protagonista di Polonia-Italia. Il terzino è stato schierato titolare da Roberto Mancini, non deludendo le attese. Il calciatore si è reso protagonista di un’ottima partita facendo crescere i rimpianti di Inter e Juventus che lo hanno cercato a lungo durante l’ultima sessione di calciomercato.

Quasi certamente se ne tornerà a parlare alla prossima sessione visto che al Chelsea l’ex Palermo e Roma sta giocando davvero con il contagocce e non è stato impiegato da Lampard nelle partite che contavano. In Premier League, infatti, non è mai stato convocato nei quattro match disputati. Presente, invece, nella Carabao Cup contro il Barnsley e il Tottenham.

Il suo mancato acquisto e la sua buona prestazione in maglia azzurra hanno fatto crescere i i rimpianti anche dei tifosi sui social.

Sinceramente continuo a non capire il motivo per cui la Juventus (o meglio Pirlo) non abbia voluto Emerson Palmieri in squadra. Evidentemente reputa Frabotta già pronto per una big o pensa di poter adattare Bernardeschi con ottimi risultati. — Luca Fiorino (@LucaFiorino24) October 11, 2020

Emerson Palmeri sarebbe stato un buon acquisto — Rifondazione Juventinista (@JuveWhite) October 11, 2020

Cmq Emerson non è proprio scarso come veniva fatto passare quest'estate su Twitter — Gabriele (@lukalauti) October 11, 2020

Emerson quanto sarebbe perfetto nell’inter di Conte? È l’ultimo tassello mancante. #PoloniaItalia — ale (@ale43127805) October 11, 2020

