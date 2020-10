Serie A, i 1000 tifosi negli stadi restano: bocciata la riduzione

Non saranno ridotti da 1000 a 500 i tifosi permessi negli stadi di Serie A: gli aggiornamenti sul nuovo dpcm

Mentre circolano diverse indiscrezioni sul nuovo Dpcm in arrivo a inizio settimana, giungono novità anche sulla presenza dei tifosi negli stadi per le prossime partite. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, sarebbe stata scartata la riduzione da 1000 a 500 spettatori per le attività all’aperto, compresa la Serie A, e da 200 a 100 per quelle al chiuso. Verrà fissata in seguito, però, una percentuale massima di riempimento, senza superare i tetti attualmente validi. L’obiettivo è vietare le deroghe che hanno permesso presente maggiori nei palazzetti per basket e volley.

