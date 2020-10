Juventus, Inzaghi avverte Pirlo: “Inter ha un organico superiore”

Filippo Inzaghi rilancia la sfida scudetto fra Inter e Juventus e avvisa Pirlo: “I nerazzurri lotteranno fino alla fine”

In attesa che si concludano gli impegni delle nazionali, Filippo Inzaghi è intervenuto al ‘Festival dello Sport di Milano’ e ha parlato della Serie A appena iniziata. Il tecnico del Benevento ha confermato che la sfida per lo scudetto sarà una corsa a due fra Juventus ed Inter, ma ha anche messo in guardia Pirlo. “I bianconeri rimangono i favoriti, ma l’Inter si è rinforzata molto e lotterà fino alla fine perché ha un organico alla pari, se non addirittura superiore ai bianconeri”. Riguardo al grande cammino effettuato da suo fratello nella scorsa stagione, poi, ha dichiarato: “La Lazio senza il lockdown avrebbe vinto lo Scudetto e nei dieci è forte come le altre. Gli auguro di fare cose importanti in Champions League”.

‘Super Pippo’, infine, si è espresso riguardo al suo Benevento e ha parlato dei prossimi impegni contro Roma e Napoli: “Sono le partite più facili perché non abbiamo nulla da perdere. Sappiamo già che faremo fatica e che dovremo combattere, ma indipendentemente da come vada a finire, vorrei vedere una squadra propositiva e che sappia farsi valere contro qualsiasi avversario”.

