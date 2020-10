Il Real Madrid punta forte su Mbappe. Per la Juventus potrebbe esserci il via libera per Pogba, in uscita dal Manchester United

Un’estate anomala per il calciomercato. L’emergenza coronavirus ha inevitabilmente influito sulla campagna acquisti di tutte le squadre. Il Real Madrid è uno dei club che ha deciso di non fare praticamente operazioni in entrata. I blancos vivranno così da protagonisti l’estate 2021: i nomi sul taccuini degli spagnoli sono ovviamente ‘galattici’. Il sogno di Florentino Perez – non è un segreto – è quello di portare a Madrid Mbappe.

Il Real Madrid non ha ancora trovato il vero erede di Cristiano Ronaldo e il francese sembra essere il prescelto da anni. Il calciatore ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Contratto che ad oggi non sembra intenzionato a rinnovare. L’estate prossima il Psg potrebbe dunque decidere di cederlo.

Calciomercato Juventus, via libera per Pogba

Sul taccuino del Real c’è anche Pogba, altro francese che tanto piace a Zidane. Il centrocampista lascerà certamente il Manchester United ma come riporta Tuttosport la sensazione è che i blancos riusciranno a mettere a segno solo un grande colpo, lasciando così via libera alla Juventus per Pogba.

Per finanziare il colpo servirebbe la cessione di un big. Il prescelto potrebbe essere Dybala, che dovrebbe rinnovare il proprio contratto anche se non a breve. Un rinnovo a doppia cifra che non escluderebbe del tutto comunque un suo addio.

