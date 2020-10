Milan, comunicato UFFICIALE: Gabbia positivo al Covid-19

Il Milan ha annunciato tramite un comunicato ufficiale che fra i giocatori dell’Under 21 risultati positivi c’è anche Matteo Gabbia

In mattina era arrivata la notizia di due giocatori dell’Under 21 risultati positivi al Covid-19, ebbene, il Milan ha comunicato ufficialmente che fra questi c’è anche Matteo Gabbia. Il centrale classe ’99, attualmente, si trova in Islanda insieme agli altri azzurrini e ovviamente non potrà scendere in campo. Gabbia avrebbe potuto giocarsi le sue chances per una maglia da titolare nel derby della ‘Madunina’ in programma per settimana prossima, ma ora è definitivamente fuori dai giochi. Fortunatamente, Stefano Pioli ha ritrovato Alessio Romagnoli.

Di seguito il comunicato del club meneghino: “AC Milan comunica di essere stato informato che Matteo Gabbia, in Islanda con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19”

