Zlatan Ibrahimovic ha finalmente sconfitto il Coronavirus. L’annuncio sui social

Arriva una bellissima notizia per il Milan in vista della ripresa del campionato e del derby contro l’Inter. Zlatan Ibrahimovic è guarito dal Coronavirus. A darne l’annuncio è lo stesso attaccante svedese sui propri canali social: “Sei guarito! Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita. Puoi uscire!”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

In seguito è anche arrivato il comunicato ufficiale del club rossonero: “Il Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato negativo a due tamponi consecutivi. L’Azienda Sanitaria del Comune di Milano ha terminato la sua quarantena”. Il 39enne punta così la sfida ai nerazzurri di Conte, in programma sabato 17 ottobre dopo la sosta per le Nazionali.

