Coronavirus, bollettino 9 ottobre: 5372 nuovi casi, 28 morti

Aumentano ancora i contagi: il bollettino di oggi diramato dal Ministero della Salute

Continuano a salire i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Come reso noto dal Ministero della Salute nel bollettino giornaliero, nelle ultime 24 ore si sono registrati 5372 contagi, contro i 4458 di ieri, a fronte di un lieve aumento dei tamponi (129741, ieri 128098). Le vittime, in totale, sono 36111, con un incremento di 28 decessi nelle ultime 24 ore (ieri erano 22). I ricoverati in terapia intensiva salgono a 387 (+29). I guariti sono invece 1186, mentre 4086 persone (+161) sono ricoverate con sintomi. Sono infine 70110 le persone in isolamento domiciliare (+8.441).

