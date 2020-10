Inter, UFFICIALE: anche Radu positivo al coronavirus

Cresce il numero di positivi nell’Inter: dopo Bastoni, SKriniar, Nainggolan e Gagliardini, anche Radu è risultato contagiato

Sale al cinque il numero di positivi nell’Inter. La società nerazzurra, ufficializzato il contagio di Gagliardini e Nainggolan già emerso ieri, ha annunciato che anche Ionut Radu è risultato essere positivo al Covid-19. “FC Internazionale comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile – il testo della nota -. Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli”.

Aumentano quindi il numero di indisponibili nella formazione di Conte in vista del derby contro il Milan in programma sabato prossimo. Una stracittadina che conta già 7 calciatori fermati dal coronavirus: oltre i cinque interisti, infatti, anche Ibrahimovic e Duarte non sono ancora guariti. Al momento Inter-Milan resta confermata, ma c’è allarme in vista dei risultati dei prossimi test con i nerazzurri che sperano che il contagio si fermi, senza rivivere la situazione vissuta dal Genoa.