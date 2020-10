Calciomercato Napoli, non sfuma l’idea Boga | Parla il fratello

Pronto a tornare in campo dopo la positività al Covid-19, Jeremie Boga vivrà una nuova stagione al Sassuolo. Il fratello ne ha parlato, anche in chiave Napoli.

Dopo esser stato molto vicino al trasferimento al Napoli, Jeremie Boga è rimasto al Sassuolo e attende adesso di poter tornare in campo, dopo aver ottenuto l’ok dall’ultimo tampone per il Covid-19. A commentare l’attuale situazione dell’esterno neroverde è stato il fratello e agente, Daniel Boga, partendo proprio dall’attuale condizione fisica di Jeremie: “Si sente bene ed è tornato a lavorare col gruppo: in un paio di settimana dovrebbe tornare a giocare. Ha fatto l’ultimo test lunedì ed era negativo al tampone” ha dichiarato a “Radio Marte”.

Calciomercato Napoli, non sfuma l’idea Jeremie Boga a gennaio

Ampio spazio anche al calciomercato, con Boga con la spiegazione del perché alla fine non si è concretizzato il passaggio in maglia azzurra, alla corte di Gattuso: “Il Napoli ha fatto più offerte al Sassuolo che le ha sempre rifiutate perché voleva più soldi. Non è detto che in futuro non possa andare diversamente, anche perché i rapporti con loro sono ottimi: se non è avvenuto il trasferimento è perché il Sassuolo non ha voluto”. Poi un chiarimento sull’attuale stagione: “Jeremie è concentrato sul Sassuolo: il mercato è chiuso e non ci pensiamo più. L’obiettivo è fare meglio di quanto fatto l’anno scorso”.

