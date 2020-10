Cresce il numero di positivi al coronavirus in casa nerazzurra: il precedente tra Juvee Napoli può mettere a rischio il derby tra Inter e Milan

Nella prossima giornata di Serie A dovrebbe andare in scena il derby di Milano tra Inter e Milan. Dovrebbe, sì, perché nel campionato italiano inizia a crescere il numero dei positivi al Covid-19 e il ‘caso’ Juventus-Napoli ha creato un precedente pericoloso. La partita non si è disputata per l’intervento dell’ASL riguardo alcuni positivi in casa azzurra. Una decisione che, dunque, crea incertezza per le prossime giornate. Sono state infatti riscontrate delle positività anche tra le fila dell’Inter, con Gagliardini e Nainggolan che si sono aggiunti a Bastoni e Skriniar.

LEGGI ANCHE >>> Milan, da Ibrahimovic e Duarte a Romagnoli | Le ultime da Milanello

I quattro casi tra i nerazzurri si aggiungono ai due già presenti in casa Milan, con Ibrahimovic e Duarte non ancora ‘guariti’. Non è da escludere, dunque, il rinvio del derby di Milano (specie se dovessero emergere altri ‘casi) a data da destinarsi, soprattutto dopo quanto accaduto domenica scorsa.

Nico Bastone

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan e non solo, occasione Ozil | Via dall’Arsenal

Calciomercato Inter, bomba Young: “Potessi tornare andrei via anche ora”