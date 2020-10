Parla Marcelo Simonian, agente di Javier Pastore, che fa chiarezza sulla possibile rescissione di contratto del suo assistito con la Roma

Javier Pastore è arrivato a Roma nell’estate 2018. L’argentino, tartassato da continui guai fisici, non è praticamente mai riuscito a dare il suo apporto alla Roma. Un’operazione di calciomercato dispendiosa che purtroppo per i giallorossi non ha portato i suoi frutti.

L’ex Psg e Palermo, oggi, appare essere un un peso per la società capitolina.

Nelle ultime ore si è parlato di trattative in corso per la rescissione, un punto su cui l’agente del giocatore, Marcelo Simonian, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Asromalive.it

“Non è vero niente e non abbiamo ricevuto offerte dall’estero – ammette il procuratore –

Il recupero sta procedendo bene, molto bene“.

