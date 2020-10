Calciomercato Inter, addio vicino | Oggi le visite mediche

L’Inter è sempre più vicina a cedere Joao Mario in prestito allo Sporting CP: il centrocampista è arrivato in Portogallo per le visite mediche

Ritornato dal prestito alla Lokomotiv Mosca, Joao Mario a Milano era solamente di passaggio. Il portoghese, infatti, non rientra minimamente nei piani di Antonio Conte ed i dirigenti dell’Inter hanno cercato una soluzione per farlo partire. Il centrocampista aveva, comunque, diverse richieste: in Italia, anche il Torino ha fatto un tentativo nei giorni scorsi. Joao Mario, però, ha dato la precedenza a destinazioni estere ed i nerazzurri si sono accordati con lo Sporting CP per il prestito secco.

L’operazione sembra essere in dirittura d’arrivo: come riportato da ‘MaisFutebol’, Joao Mario è già arrivato nella capitale lusitana ed oggi si sottoporrà alle visite mediche propedeutiche al trasferimento. Il ritorno del portoghese nel club dove è esploso è sempre più vicino. Lo Sporting CP dovrebbe pagare solamente un terzo dello stipendio del centrocampista, circa un milione di euro, mentre per la restante parte contribuirà l’Inter.

