La Roma continua a lavorare su Diego Perotti per quanto riguarda il mercato in uscita. Si continua a trattare con il Fenerbahce

Sono ore caldissime per quanto riguarda il mercato in uscita della Roma. La società giallorossa è infatti impegnata sul fronte cessioni dove oltre a Kluivert sta cercando di piazzare da tempo anche l’argentino Diego Perotti al Fenerbahce.

Secondo quanto sottolineato dall’informazione raccolte da Calciomercato.it i due club stanno continuando a trattare in quella che è una vera e propria corsa contro il tempo per il trasferimento in Turchia del fantasista giallorosso per il quale ci sono stati problemi sulle modalità di pagamento.

