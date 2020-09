Il trequartista argentino resta in uscita: il Fenerbahce è in pressing

Diego Perotti aspetta novità dal Fenerbahce. Dopo i contatti e i ripetuti sondaggi dei giorni scorsi, il club turco ha fatto sapere – riportano indiscrezioni di Calciomercato.it – di essere pronto a presentare un’offerta ufficiale, per convincere l’argentino a lasciare la Roma. L’ex Genoa, ricordiamolo, è in scadenza nel 2021 e non rientra nei piani di Fonseca e del club, impegnato sullo sfoltimento di una rosa troppo lunga. Intanto, si sta definendo la cessione Schick al Leverkusen per circa 29 milioni di euro. Un tesoretto, questo, che potrebbe permettere al club di giallorosso di riprovare l’assalto a Smalling, con un occhio, però, sempre vigile alla situazione di Perez dell’Atletico Madrid. Chiusura su Dzeko. Roma e Napoli restano in contatto per trovare l’accordo sulle valutazioni di Under e Riccardi, inseriti nell’affare che permetterebbe a Milik di trasferirsi a Napoli. C’è fiducia ma servirà pazientare: sono tanti i nomi in ballo, così come gli agenti e gli intermediari coinvolti.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, bloccato l’erede di Koulibaly

Calciomercato Roma, UFFICIALE: Mkhitaryan a titolo definitivo