Calciomercato Roma, Kluivert vola a Lipsia

Justin Kluivert lascia l’Italia e vola in Germania: per l’olandese c’è il Lipsia, mentre la Roma chiude per il ritorno di El Shaarawy

E’ ormai definito l’addio di Justin Kluivert alla Roma. L’esterno olandese questo pomeriggio è partito per la Germania dove inizierà una nuova avventura con la maglia del Lipsia. Trasferimento in prestito per l’ex Ajax che domani sosterrà le visitet mediche con la società tedesca.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, affare Fazio bloccato: dipende da Smalling

L’addio di Kluivert permetterà alla Roma di perfezionare il ritorno i giallorosso di Stephan El Shaarawy: l’attaccante classe ’92 arriverà dallo Shanghai Shenhua con la formula del prestito secco.