Calciomercato Roma, affare Fazio bloccato: dipende da Smalling

La Roma non lascerà partire Federico Fazio finché non avrà risolto il caso Smalling: gli aggiornamenti

Federico Fazio è stato accostato nelle ultime ore alla Sampdoria, e ieri Paulo Fonseca, dopo la vittoria della Roma sull’Udinese, ha fatto capire che attende novità in merito. “Non possiamo restare solo con tre centrali, ci serve un difensore”, ha detto l’allenatore riferendosi a Mancini, Kumbulla e Ibanez. La situazione però è ancora da definire: tutto dipenderà dalla trattativa per Smalling, che al momento è ancora bloccata. Senza l’acquisto dell’inglese, i giallorossi non lasceranno partire l’argentino: in questi ultimi due giorni di mercato, per i capitolini, la priorità sarà completare la retroguardia.

