Parla Manolo Zubiria. Ecco le dichiarazioni del dirigente della Roma, prima della sfida contro l’Udinese, in merito al possibile ritorno di Smalling

Prima del calcio d’inizio di Udinese-Roma ha parlato Il dirigente giallorosso Manolo Zubiria. Impossibile non tornare sull’argomento Smalling. Come raccontato da Calciomercato.it, il difensore è più lontano dal ritorno nella Capitale: “La Roma ha fatto tutto il possibile per fare un’operazione sostenibile per il club – ammette Zubiria ai microfoni di DAZN – Non ci sono possibilità quindi? Abbiamo fatto tutto il possibile, il mercato chiude lunedì.”

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

BORJA MAYORAL VICE DZEKO – “Siamo contentissimi di averlo con noi, fin dall’inizio diceva di volere solo la Roma. Ha avuto la possibilità di restare al Real Madrid, quindi questo dice molto della sua personalità. E’ venuto con tantissima voglia, ha trovato compagni che già conosceva e gli hanno parlato molto bene della Roma, non vede l’ora di entrare in campo”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, Perotti è a Istanbul: il Fenerbahce annuncia le visite mediche

Calciomercato Milan, Napoli e Roma – ESCLUSIVO: riunione per Nacho