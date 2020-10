Non si sblocca la trattativa tra Roma e Manchester United per Chris Smalling e i giallorossi sono pronti a virare su altri obiettivi

Nonostante le riunioni fiume di questi giorni, la Roma non è ancora riuscita a sbloccare la trattativa per Chris Smalling. Il Manchester United non ha abbassato le proprie pretese per il difensore e i 20 milioni richiesi dai Red Devils sono rientuti eccessivi dal club giallorosso, pronto ora a virare su altri obiettivi.