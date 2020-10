Chris Smalling sta per riapprodare alla Roma. Operazione in chiusura. Verso il ritorno, ma al Cagliari, pure Radja Nainggolan. L’Inter può chiudere oggi

Ci siamo per il ritorno in giallorosso di Chris Smalling. Dopo l’arrivo nella capitale di ieri, Jozo Palac oggi è a Trigoria per definire gli ultimi dettagli della trattativa tra Roma e Manchester United. A meno di clamorose sorprese, il difensore inglese farà ritorno nella Capitale per circa 15 milioni di euro, bonus inclusi. Nella trattativa in via di chiusura, possibile inserimento di uno tra Diogo Dalot e Fosu-Mensah per avvicinarsi ancora di più ai 20 milioni richiesti dai ‘Red Devils’.

Su Smalling c’è era anche l’Inter – per Conte era una priorità – in caso di cessione di Skriniar. A proposito dei nerazzurri, oggi può andare in porto la cessione al Cagliari di Radja Nainggolan.

