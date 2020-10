Borja Mayoral è il prossimo attaccante della Roma: lo spagnolo è sbarcato stamattina, ora è a Villa Stuart per le visite mediche

Calciomercato Roma, Borja Majoral a Villa Stuart per le visite mediche

Watch this video on YouTube

Finalmente il vice-Dzeko. La Roma centra il colpo Borja Mayoral dal Real Madrid: sarà il classe ’97 a far rifiatare il bosniaco. L’attaccante è arrivato stamattina alle 9.30, in questi minuti è a Villa Stuart per effettuare le visite mediche di rito. Si conclude così una mini-telenovela tra lui e Jovic. Il costo dell’operazione in prestito biennale con diritto di riscatto sarà di circa 15 milioni di euro.

GUARDA IL VIDEO!