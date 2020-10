Calciomercato Roma, colpo a sorpresa: torna El Shaarawy! Le ultime

Colpo in attacco per la Roma, che sta per chiudere il ritorno di Stephan El Shaarawy: i giallorossi ritrovano il Faraone in prestito secco

La Roma chiude il calciomercato con (almeno) un colpo a sorpresa. Secondo quanto riportato oggi da ‘Sky Sport’, infatti, è molto vicino il ritorno in giallorosso di Stephan El Shaarawy. Il classe ’92 arriverà dallo Shanghai Shenhua con la formula del prestito secco fino a giugno. Con Kluivert verso il Lipsia, i capitolini hanno deciso di puntare sull’usato sicuro per sostituirlo. Il ‘Faraone’ ha vestito la maglia giallorossa per tre stagioni e mezza, dal 2016 al 2019, totalizzando 40 reti in 139 presenze.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Udinese-Roma, Fonseca chiede rinforzi: “Non possiamo restare così!”

Calciomercato Roma, affare Fazio bloccato: dipende da Smalling