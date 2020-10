Calciomercato Milan, Rudiger alternativa a Kabak: contatti col Chelsea

Il Milan lavora per acquistare un difensore: l’affare Ozan Kabak non si sblocca e i rossoneri si fiondano su Antonio Rudiger

Il Milan vuole chiudere questo calciomercato con un colpo in difesa. I rossoneri continuano a spingere per Ozan Kabak dello Schalke 04, al quale sono stati offerti circa 18 milioni di euro bonus compresi. I tedeschi non sbloccano la trattativa e, di conseguenza, i milanisti si sono mossi per un’altra pista, quella che porta ad Antonio Rudiger.

L’ex Roma arriverebbe in prestito dal Chelsea, e i contatti con gli inglesi vanno avanti in queste ore, con PSG e Tottenham sullo sfondo e interessate a loro volta. Kabak resta l’obiettivo principe, quindi, ma Rudiger può sostituirlo a poche ore dalla chiusura della sessione estiva: si attendono novità nelle prossime ore.

