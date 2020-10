Milan a caccia delle ultime occasioni di mercato in queste ore conclusive: obiettivo il centrale di difesa

Il Milan ha messo le mani su Diogo Dalot che sarà a breve a Milano per le visite mediche. I rossoneri saranno tra i protagonisti di queste ore di calciomercato; il terzino portoghese, infatti, non dovrebbe essere l’unico colpo di Maldini e Massara, che vogliono assolutamente mettere a disposizione di Pioli un nuovo centrale di difesa.

Il Milan sta tenendo aperte più piste, una di queste porta a Rudiger grazie al ds rossonero che lo conosce bene; un’altra ad Ozan Kabak. Il centrale turco classe 2000 non è certo un nome nuovo in casa rossonera. Il club di via Aldo Rossi provò a prenderlo, senza successo, la passata stagione, ora ci riprova. In mattinata nuovi contatti diretti con gli agenti del calciatore turco. Non sembra difficile un accordo con Kabak, ora si tratta con lo Schalke 04, che non sta attraversando una situazione economica facile e questo potrebbe favorire il Milan.

Calciomercato Milan, Pezzella non va escluso

Non va scartata, infine, l’ipotesi Pezzella, giocatore più esperto e che piace parecchio a Stefano Pioli. Sempre più difficile, invece, Tomiyasu con il Bologna che non abbassa la richiesta di 25 milioni di euro, con i rossoneri che per il colpo in difesa non vorrebbero andare oltre i 15-20.

