Calciomercato Juventus, futuro Khedira: l’indizio decisivo

Calciomercato Juventus, ultime ore decisive per il futuro di Sami Khedira: ecco come può risolversi l’intrigo sul centrocampista tedesco

Ultime ore di calciomercato in casa Juventus, decisive per la risoluzione di situazioni chiave, in entrata e in uscita. I bianconeri accelerano per Chiesa con la Fiorentina che si cautela con Callejon, da definire tuttavia anche il discorso relativo alle cessioni e non solo. Ancora da sciogliere il nodo Sami Khedira, per il quale sono stati infruttuosi, in questi giorni, i tentativi di arrivare alla rescissione del contratto. Il centrocampista tedesco ha rifiutato tutte le proposte di buonuscita giunte dalla dirigenza bianconera, non intendendo rinunciare all’ingaggio da oltre 6 milioni di euro. I campioni d’Italia forzano però la situazione, Pirlo non ha infatti convocato il giocatore per la sfida contro il Napoli. Al netto della considerazione che la gara praticamente certamente non si disputerà stasera, il gesto è fortemente simbolico. Khedira è tornato a disposizione, ma il club in questo modo fa capire una volta di più che non rientra nei piani e spera di spingerlo così all’addio.

