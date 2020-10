Calciomercato Inter, nuova partenza: il Torino chiede il prestito

Sembra profilarsi una nuova partenza in prestito per Joao Mario, con il Torino che ha chiesto il portoghese all’Inter: piace a Giampaolo

In queste ultime giornate di calciomercato, l’Inter potrebbe riuscire a liberarsi di un altro esubero. Come rivelato da ‘Tuttosport’, infatti, il Torino avrebbe chiesto il prestito di Joao Mario. Un’ipotesi che sembra avere il gradimento di tutte le parti in causa: i nerazzurri riuscirebbero ad alleggerirsi di parte dell’ingaggio del giocatore, mentre il portoghese troverebbe un club ambizioso in Serie A. L’idea sembra essere nata da Marco Giampaolo, che vede di buon occhio la duttilità tattica di Joao Mario: potrebbe essere lui il jolly per il centrocampo granata.

L’operazione rimane, comunque, complessa per l’alto ingaggio percepito dal portoghese. L’Inter, però, avrebbe già garantito al Toro che contribuirebbe al pagamento di un terzo dello stipendio annuale di Joao Mario, che si aggira intorno ai 2,5 milioni netti. Nelle prossime ore potrebbe arrivare uno sprint decisivo da parte dei granata: il prossimo capitolo della carriera del centrocampista nerazzurro potrebbe essere di nuovo in Serie A.

