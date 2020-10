Il portale ‘Don Balon’ rivela dell’interessamento del Borussia Dortmund per Eriksen. I tedeschi vorrebbero prelevarlo in prestito dall’Inter

Christian Eriksen continua ad essere un enigma nell’Inter di Conte. Una scintilla finora mai scoccata quella tra il fantasista danese e l’ex Ct della Nazionale, con l’ex Tottenham destinato all’ennesima panchina della sua avventura a Milano nel match di questo pomeriggio in casa della Lazio. Eriksen era sbarcato in Italia soltanto lo scorso gennaio per 20 milioni di euro dagli ‘Spurs’, ma non è riuscito ancora ad ambientarsi e dimostrare tutto il suo potenziale in maglia nerazzurra.

Inter, addio Eriksen: ci prova il Borussia Dortmund

Il classe ’92 avrebbe palesato un certo malumore nelle scorse settimane per la sua situazione, chiedendo anche la cessione come riporta il portale ‘Don Balon’. Eriksen si aspettava infatti un ruolo di primo piano e una maggiore considerazione da Conte in questi mesi in nerazzurro. L’Inter a determinate condizioni e di fronte ad un’offerta importante avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di un addio lampo del giocatore, ma in Viale della Liberazione non sono arrivate proposte che potessero soddisfare la società di Suning. Anche il Real Madrid, che in passato aveva a lungo corteggiato Eriksen, si è tirato fuori da una possibile offensiva per il danese su input di Zidane. Ma nelle ultime ore – come rivela sempre ‘Don Balon’ – il Borussia Dortmund avrebbe messo nel mirino il numero 24 prima del termine della finestra estiva del mercato fissata per domani.

Il club giallonero non ha iniziato nel modo migliore la stagione e, malgrado le tante frecce offensive a disposizione di Favre, starebbe pensando al prestito di Eriksen. Una condizione, però, che difficilmente l’Inter accetterà in queste ultime battute della campagna trasferimenti.

