VIDEO CM.IT – Cagni in ESCLUSIVA: “Eriksen non adatto a Conte”

Deludente la prova di Eriksen in Inter-Fiorentina, Gigi Cagni scettico su quanto possa essere utile il danese per Antonio Conte

Una prestazione tutt’altro che all’altezza e nuove perplessità che tornano ad aleggiare. La prova di Eriksen in Inter–Fiorentina è stata tutt’altro che positiva. Il danese non ha inciso, nonostante la chance da titolare ed è stato sostituito. Nel post partita, in diretta a Calciomercato.it Tv, Gigi Cagni ha sottolineato in esclusiva come Eriksen non sia adatto al gioco di Antonio Conte.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!