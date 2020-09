Gigi Cagni ha parlato alla tv di Calciomercato.it su Christian Eriksen, bocciando in maniera pesante il trequartista dell’Inter

Eriksen bocciato, ancora una volta. La prestazione del danese contro la Fiorentina è stata sicuramente deludente e ha aumentato i dubbi sulla permanenza dell’ex Tottenham all’Inter. Intervenuto a Calciomercato.it, Gigi Cagni ha detto la sua sul calciatore: “Non sarà mai negli schemi di Conte. E’ un giocatore troppo bello, troppo pulito, non è un giocatore da Conte. E’ tecnicamente molto bravo ma è un bravo ragazzo ma questi giocatori non piacciono al tecnico che, infatti, è andato a prendere Vidal. Essere allenato da Conte non è semplice. Devi avere una personalità, una cattiveria agonista molto alta e questi giocatori, secondo me, non sono molto adatti”.

L’allenatore ha poi continuato: “Ora l’Inter è in costruzione e se sistema la difesa, diventa una corazzata. Conte costruirà una squadra per vincere e per arrivare prima della Juventus e quest’anno ci riuscirà”.