Prima parte di visite mediche svolte per il nuovo acquisto del Milan, Diogo Dalot. Domani idoneità e firma per il portoghese

Volge al termine la prima giornata milanese di Diogo Dalot. Il terzino portoghese, nuovo acquisto del Milan, è sbarcato quest’oggi a Linate e ha svolto nel pomeriggio la prima parte di visite mediche.

Il calciatore è uscito dalla clinica La Madonnina pochi minuti fa. Domani idoneità prima di recarsi a Casa Milan per mettere la firma sul contratto.

Dalot si legherà ai rossoneri per un solo anno ma come per Brahim Diaz ci sarà la possibilità di discutere con il Manchester United il prezzo dell’eventuale riscatto.

