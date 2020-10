Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Kabak

Calciomercato Milan, ulteriore colpo last minute per i rossoneri dopo Dalot: si ripensa al vecchio obiettivo Kabak

Il Milan determinato a mettere a segno gli ultimi colpi in chiusura di mercato, a maggior ragione dopo aver raggiunto la fase a gironi di Europa League. Ribalta europea che presenterà delle insidie in un girone non facile con Celtic, Sparta Praga e Lille e dunque ci sarà bisogno di alternative di buon livello in tutti i reparti. Oggi dovrebbe arrivare il laterale Dalot in prestito secco, si insegue ancora un colpo al centro della difesa. Milan sempre in attesa di novità sul fronte Nacho, ma non solo. Rimane in piedi la pista Nastasic, che non è l’unica in casa Schalke 04. Ritorno di fiamma infatti, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, per Kabak. Il difensore, vecchio pallino rossonero già ai tempi dello Stoccarda, potrebbe arrivare a condizioni di favore, viste le difficoltà economiche del club della Ruhr.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan, colpo dalla Spagna: in Italia nelle prossime ore

Calciomercato Inter, addio Skriniar: sgarbo al Milan!