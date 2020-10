In caso di cessione di Skriniar, l’Inter sarebbe chiamata ad acquistare un nuovo difensore. Un’idea potrebbe essere il giapponese Tomiyasu

Futuro tutto da scrivere per Milan Skriniar. Il difensore non sembra essere più una prima scelta per Antonio Conte. Il Tottenham ha bussato più volte alle porte dell’Inter, che chiede una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Se gli Spurs dovessero riuscire a soddisfare le richieste dei nerazzurri, servirebbe un altro difensore per Conte.

In questi giorni si è fatto il nome soprattutto di Milenkovic, che però costa troppo e proprio per questo si potrebbe decidere di virare su altri profili.

Secondo InterLive.it, un’idea potrebbe essere quella di Takehiro Tomiyasu, che il Bologna valuta 25 milioni di euro. Il giapponese è in cima alla lista dei desideri del Milan, che però non sembra intenzionato a superare i 20 milioni.

