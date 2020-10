Calciomercato Juventus, muro contro muro | Vuole solo Guardiola!

Douglas Costa continua a rifiutare tutte le offerte: vuole lasciare la Juventus solo per Guardiola

Fine sessione di calciomercato piuttosto intensa anche per la Juventus. Il club bianconero è al lavoro per il colpo Chiesa, ma allo stesso tempo frenato dalle ultime uscite che ancora non arrivano. Su tutte quelle di Khedira, che non ha ancora rescisso il contratto, De Sciglio e Douglas Costa. In particolare, l’esterno brasiliano continua a rifiutare tutte le destinazioni. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere Torino’, si rischia il muro contro muro tra le parti in quanto il giocatore vuole lasciare i bianconeri solo per Guardiola ed il Manchester City. Una chiamata da parte dell’allenatore spagnolo che però non è ancora arrivata. Resta così in stallo la situazione legata al futuro di Douglas Costa. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

VIDEO CM.IT – Calciomercato Juventus, non solo Chiesa | “Altri due possibili colpi”

Calciomercato Juventus, addio De Sciglio | L’indizio di Pirlo in conferenza