Calciomercato Juventus, addio De Sciglio | L’indizio di Pirlo in conferenza

Ulteriore indizio di calciomercato dalla conferenza pre-Napoli di Andrea Pirlo. De Sciglio è ormai totalmente fuori dai piani del tecnico

Juventus ancora bloccata in uscita in questi ultimi giorni di calciomercato. In particolare, Mattia De Sciglio è ormai totalmente fuori dai piani di Pirlo ma continua a rifiutare tutte le destinazioni. Un’ulteriore conferma sulla posizione del terzino bianconera arriva dalla conferenza stampa dell’allenatore, che alla vigilia del Napoli ha di fatto escluso l’ex Milan dalle opzioni per la fascia sinistra: “Cuadrado a sinistra? Si c’è questa possibilità, oppure il ritorno di Frabotta. Sono due potenziali titolari, decideremo nel pre-gara perché sono gli unici due che possono giocare in quella posizione. Se arriverà qualcuno lo vedremo solo lunedì sera. Se ne sta occupando Paratici. Con la società abbiamo idee chiare”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Una bocciatura piuttosto netta che mette De Sciglio di fronte ad un bivio in questi ultimi giorni di mercato: proseguire alla Juve da separato in casa o tentare una nuova avventura? Staremo a vedere.

