Calciomercato Milan, rinforzo in difesa | Affare verso la chiusura

Cresce l’ottimismo in casa Milan per arrivare a Diogo Dalot: la dirigenza rossonera lavora alla chiusura con il Manchester United

I rossoneri nella giornata di oggi hanno saputo quali saranno le proprie avversarie nel girone di Europa League. Ora, il Milan è pronto a dare l’ultima stretta sul mercato per riuscire a consegnare a Stefano Pioli una rosa quanto più completa possibile. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, il club meneghino avrebbe dato un’accelerata alla trattativa con il Manchester United per Diogo Dalot. Il difensore portoghese classe ’99 piace molto a Maldini e Massara, che nelle ultime ore starebbero cercando di arrivare alla chiusura.

Dal Milan filtra ottimismo riguardo all’arrivo di Dalot: il difensore dovrebbe sbarcare in rossonero in prestito con un diritto per il riscatto. Il rinforzo per la retroguardia di Pioli potrebbe essere il giocatore dello United.

