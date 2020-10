Calciomercato Milan, dalla Spagna: preso un giovane attaccante

Milan, dalla Spagna annunciano l’acquisto del giovane Jordi Escobar, attaccante classe 2002 dal Valencia: questa stagione andrà in prestito in Olanda

Dopo aver conquistato la qualificazione nella fase a gironi di Europa League, il Milan ora dovrà lavorare sul mercato per ultimare la rosa e regalare nuovi innesti a Stefano Pioli. Lo scouting rossonero comunque continua ad essere vigile e dalla Spagna arriva un nuovo colpo di prospettiva.

Come riferisce ‘Radio Esport’, il club rossonero avrebbe concluso con il Valencia per l’acquisto del giovane attaccante Jordi Escobar. Classe 2002, Escobar si aggregherà alla squadra rossonera nella prossima stagione. Non proseguirà però la sua carriera nelle giovanili del club spagnolo, ma andrà in prestito a giocare nel campionato olandese e più precisamente al Groningen. Al Valencia dovrebbero andare 2,5 milioni di euro.

