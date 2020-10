Calciomercato, la Juventus dice no al Tottenham per Demiral

Il difensore turco della Juventus, Merih Demiral, sarebbe stato sondato dal Tottenham, dopo la fumata nera per Skriniar dell’Inter

Il Tottenham continua a cercare un difensore centrale in Italia. Nei giorni scorsi, come testimoniato anche dall’inviato di Calciomercato.it, un emissario del club inglese è stato a Milano, insieme all’intermediario Frank Trimboli, per cercare di strappare all’Inter lo slovacco Milan Skriniar. La richiesta del club di Suning non si è spostata da 60 milioni di euro, ma gli ‘Spurs’ non sono riusciti a soddisfarla. Nel frattempo, per la squadra di José Mourinho è spuntata anche la possibilità Antonio Rudiger, in uscita dal Chelsea. Vista la presenza in Italia, però, il Tottenham, riporta ‘goal.com’, ha chiesto informazioni alla Juventus per Merih Demiral. I bianconeri, però, non ha preso minimamente in considerazione la richiesta, visto che il 22enne difensore turco è ritenuto incedibile. A maggior ragione adesso, vista la prossima partenza di Daniele Rugani, direzione Rennes, in prestito secco. Dunque, altro due di picche per lo ‘Special One’.

