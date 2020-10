Serie A, Genoa-Torino è stata rinviata | Le ultime

Rinviato il match Genoa-Torino in programma sabato e valevole per la terza giornata di Serie A

Non si giocherà Genoa-Torino, gara valevole per la terza giornata di Serie A prevista per sabato alle ore 18. Il match, a causa delle tante positività al Covid-19 nella squadra ligure, è stato rinviato. Non è a rischio, almeno per ora, il big match Juventus-Napoli dato che nelle file degli azzurri – in contatto con giocatori e staff rossoblù domenica scorsa – non sono state riscontrati ‘casi’ di coronavirus.

