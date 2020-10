Calciomercato Napoli, azzurri a caccia del colpo last minute a centrocampo: offerto un ex giocatore di Serie A

Il Napoli a caccia di un centrocampista come colpo last minute, per dare maggiori alternative a Gattuso. Serve un giocatore di caratteristiche fisiche diverse rispetto ai giocatori attualmente in rosa. Prosegue ad oltranza la trattativa con l’Inter per Vecino, mentre, come anticipato da Calciomercato.it, in salita per il Napoli la pista Soumarè. Stando al ‘Corriere dello Sport’, al ds Giuntoli sarebbe stato proposto Bakayoko, un vero e proprio pallino di Gattuso. Il centrocampista francese è in uscita dal Chelsea. Napoli che però preferirebbe un’operazione dai costi decisamente più contenuti, affare che dunque non si preannuncia semplice.

