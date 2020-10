Trasferimento ufficiale in ottica calciomercato Napoli. Cessione in prestito al Venlo per Machach, esubero di Gattuso

Tornato dal prestito al Cosenza in Serie B della passata stagione, Zinedine Machach lascia di nuovo il Napoli. Il 24enne centrocampista offensivo franco-marocchino, che non rientra nei piani del tecnico Gennaro Gattuso lascia l’Italia per andare a giocare in Olanda. Come anticipato da Calciomercato.it nelle scorse settimane, Machach si trasferisce al Venlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’ufficialità è stata data oggi proprio dal club giallonero.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, ESCLUSIVO: Soumare complicato. Colpo low cost in mediana