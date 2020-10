Il Milan affonda il colpo sul difensore da regalare a Stefano Pioli: pronta una nuova offerta dopo la gara di Europa League

Impegnato in Europa League, il Milan non trascura gli affari da portare a termine negli ultimi giorni di calciomercato per completare la rosa di Stefano Pioli. C’è la difesa da sistemare per Maldini e Massara. Il nome giusto potrebbe essere quello di Takehiro Tomiyasu, 21 anni, che ha ben impressionato nella sua prima stagione al Bologna.

Prestazioni positive tanto che il club emiliano lo valuta 25 milioni di euro. Cifra finora ritenuta troppo alta dai rossoneri che sono pronti però a presentare una nuova offerta. Si proverà a convincere la società di Saputo con un nuovo rilancio per regalare il difensore a Pioli prima della chiusura del calciomercato.

Alternative restano Nastasic, con il quale ci sono stati nuovi contatti negli ultimi giorni, e il paraguaiano Alderede per il quale il Milan è tornato a chiedere informazioni al Basilea.