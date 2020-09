Calciomercato Juventus, futuro De Paul | Rivelazione di Marino

Prima del fischio d’inizio del match fra Udinese e Spezia, Marino ha parlato di De Paul, giocatore in orbita Juventus: “Nessuna offerta”

Il futuro di Rodrigo De Paul, a pochi giorni dalla conclusione del mercato, sembra essere ancora incerto. Il centrocampista argentino fa gola a molte squadre, fra cui anche la Juventus. Prima del fischio d’inizio della partita fra Udinese e Spezia, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky’ Pierpaolo Marino parlando proprio del numero ’10’. “Per De Paul non sono arrivate offerte serie, degne di un nazionale argentino. Se non ci sono state novità fino ad ora, non vedo come possano arrivarne negli ultimi quattro giorni. Abbiamo avuto approcci con molte squadre, ma non seri dal punto di vista dell’offerta. La famiglia Pozzo ha la forza di mantenere un giocatore come De Paul”.

Al momento, quindi, il futuro di De Paul sembra essere ancora ad Udine. Niente da fare nemmeno per il Leeds United, che aveva effettuato un tentativo per portare l’argentino a disposizione di Marcelo Bielsa.

