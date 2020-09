Il giornalista di mercato Momblano rivela un retroscena sull’affare Chiesa della Juventus: “Paratici lo aveva scelto come dopo Dybala”

In questi ultimi frenetici giorni di mercato, la Juventus potrebbe tentare di mettere a segno il colpo Federico Chiesa. L’esterno d’attacco classe ’97 è uno dei profili più importanti del calcio italiano e potrebbe essere pronto al salto in una ‘big’. La Fiorentina, intanto, valuta anche un sostituto e pensano anche a Callejon. Intanto, il giornalista di mercato Luca Momblano, intervenuto a ‘Casa Juventibus’ ha rivelato un retroscena sull’interesse dei bianconeri. “L’accordo è forte già dalla scorsa estate con Chiesa. Paratici aveva scelto Chiesa che era il dopo Dybala, con l’acquisizione di Lukaku”.

Calciomercato Juventus, Momblano su Chiesa: “Può arrivare anche senza cessioni”

Per riuscire ad arrivare subito all’esterno viola, i due club dovrebbero però trovare un accordo per un prestito. Momblano continua: “Il riscatto eventuale potrebbe essere tra due anni, ma pagato in altre due o tre soluzioni. Le condizioni non sono semplici, ma irripetibili. Chiesa viene dalla sua peggiore stagione. Le condizioni di oggi, se Paratici ritiene che è pronto ad esplodere nella Juve, ci fai più di un pensiero. Piuttosto andrò a rimediare a livello di bilancio tra gennaio e giugno 2021 e sono votato a prenderlo subito. E’ la prima priorità? No, ma da qui a dire che non serve alla Juventus ce ne passa. La risalita del campo che ha Chiesa ce l’ha solo Zaniolo. Ha una resistenza alla velocità che non ha eguali. Cuadrado ha mille vice, ma nessuno di questi è un giocatore è di risalita del campo e capace di giocare esclusivamente a destra. Se arriva, troverà spazio.”

Inoltre, secondo il giornalista intervenuto a ‘Casa Juventibus’, Chiesa potrebbe arrivare a Torino anche senza una cessione: “A sensazione, la questione Chiesa non è subordinata a nessuna altra operazione. Se la Juve lo vuole, puoi farlo a prescindere dalle cessioni”. Sul fronte uscite, poi, Momblano ha rivelato un retroscena su Douglas Costa: “Oggi accetterebbe solo il Manchester City che lo ha cercato, tutte le altre squadre non le accetterebbe. Lui si era fissato col Manchester City”