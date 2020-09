Calciomercato Inter, non solo Mourinho | Svolta Skriniar

Milan Skriniar continua a tenere banco in ottica calciomercato Inter. Oltre al Tottenham anche il Fulham vuole il difensore di Conte

Oggi pomeriggio Milan Skriniar dovrebbe ritrovare una maglia da titolare nella trasferta contro il Benevento valida come recupero della prima giornata di Serie A. Ma il difensore centrale slovacco continuare a restare tra i papabili alla cessione da parte dell’Inter. Da tempo su di lui c’è José Mourinho, che vorrebbe portarlo al Tottenham per rinforzare il suo pacchetto arretrato. Ma la distanza tra l’offerta degli ‘Spurs’ e le richieste dei nerazzurri sembrano impossibili da colmare a 5 giorni dalla chiusura del calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dal tabloid ‘The Sun’, però, c’è un altro club londinese pronto a prendere Skriniar. Si tratta del neopromosso Fulham, che ha problemi in difesa: per convincere l’ex sampdoriano ad accettare una squadra meno blasonata, tuttavia, servirà una proposta di ingaggio indecente.

