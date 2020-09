Calciomercato Inter, ‘Don Balon’: doppia cessione, arriva Kante

‘Bomba’ dalla Spagna: Skriniar e Brozovic addio, l’Inter chiude per Kante

L’Inter sta per piazzare il colpo Kante. Lo dà per certo ‘Don Balon’: il mediano francese approderà alla corte di Conte, che lo ha allenato già al Chelsea e lo chiede con insistenza ormai da mesi, entro la chiusura di questa sessione di calciomercato, prevista il 5 ottobre.

Ma i nerazzurri come riusciranno a mettere le mani su Kante? Grazie a due cessioni, quella imminente di Skriniar e quella prossima di Marcelo Brozovic. Il primo, stando sempre al portale spagnolo, è vicino a firmare per il Tottenham, che verserà ben 50 milioni di euro nelle casse del club targato Suning. Il secondo, invece, viaggia in direzione Bayern Monaco, come sostituto di Thiago Alcantara passato al Liverpool.

Dalla vendita del croato, Marotta e Ausilio potrebbero racimolare sui 25-30 milioni di euro. Con 75-80 milioni, inclusi i 50 per Skriniar, l’Inter può così chiudere l’operazione Kante, ‘accontentando’ Roman Abramovich e soprattutto Antonio Conte.

